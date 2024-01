Británie se připravuje na přechod další bouře

Británii dnes zasáhne bouře Jocelyn, a to jen den poté, co se přes Spojené království přehnala bouře Isha. Vedle velkého množství srážek bude vanout silný vítr o rychlosti 65 až 80 km/h, na severu a západě Skotska to může být až 130 km/h. Skotské dráhy přeruší večer provoz. (BBC)