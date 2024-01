Po ranním střetu auta s blokádou zemědělců ve Francii podlela svým zraněním 14letá dívka.

Ředitelství silnic a dálnic chce do několika týdnů dokončit výběrová řízení na několik úseků dálnice D35. Vybrat stavební firmy by mělo na tunel Homole, související úsek Ostrov – Vysoké Mýto, úsek Džbánov–Litomyšl a část D35 z Křelova do Slavonína na Olomoucku. (Zdopravy)