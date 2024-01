Orbán pozval do Budapešti švédského premiéra k jednání o vstupu země do NATO

Maďarský premiér Viktor Orbán pozval předsedu švédské vlády Ulfa Kristerssona do Budapešti, aby spolu jednali o vstupu této severské země do NATO. Švédsko podalo přihlášku do NATO v květnu 2022 spolu s Finskem v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Většina zemí NATO už žádost Stockholmu schválily.

„Poslal jsem dnes dopis švédskému premiérovi Ulfovi Kristerssonovi s pozváním k návštěvě Maďarska kvůli jednání o vstupu Švédska do NATO,“ napsal maďarský ministerský předseda na síti X. Jeho mluvčí Bertalan Havasi podle maďarské tiskové agentury MTI poznamenal, že premiéři mají také jednat o posílení bilaterálních vztahů a prohloubení vzájemné důvěry. Stockholm se k případné schůzce zatím nevyjádřil.

Přistoupení země k NATO vyžaduje souhlas všech současných členů Aliance. Finsko jej získalo a do Aliance vstoupilo loni v dubnu. Švédské členství Budapešť s Ankarou zatím neschválily. Ratifikace švédského vstupu uvázla v maďarském parlamentu na více než rok, přičemž vládnoucí nacionalisté premiéra Orbána tvrdí, že bezpečnost Švédska není ohrožena, a odvolávají se na podle nich neoprávněné švédské obvinění, že v Maďarsku podkopali demokracii, napsala před několika dny agentura Reuters.

Šéf Orbánovy kanceláře Gergely Gulyás podle ní nedávno prohlásil, že Švédsko neučinilo nic pro to, aby posílilo důvěru ve vhodnost svého členství v NATO, a působí dojmem, že vstup do Aliance pro něj není prioritou. Gulyás dále navrhl, aby se švédský ministr zahraničí nebo premiér s Budapeští „spojili a zeptali se, jaké obavy má maďarský parlament“ ohledně vstupu Švédska do NATO. (ČTK)