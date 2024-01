Akce na ničení vojenských kapacit Húthíů budou pokračovat, slíbil Cameron

Akce zaměřené na ničení vojenských kapacit Húthíů budou pokračovat, řekl britský ministr zahraničí David Cameron. Američané a Britové včera večer opět zasáhli několik zařízení a pozic jemenských šíitských povstalců, kteří patrně s podporou Íránu útočí na lodní dopravu v Rudém moři.

Americké a britské síly v pondělí zaútočily na pozice Húthíů, včetně míst v blízkosti letiště u jemenské metropole Saná. Pentagon oznámil, že cílem byly podzemní sklady, munice a další vojenské instalace.

„Tím, co jsme opět udělali, jsme vyslali co možná nejjasnější vzkaz, že budeme pokračovat ve snižování jejich schopnosti provádět tyto útoky,“ řekl dnes médiím bývalý britský premiér, který v listopadu nastoupil do funkce ministra zahraničí.

Povstalci, kteří ovládají velkou část Jemenu včetně hlavního města Saná, od listopadu útočí na komerční plavidla v oblasti. Tvrdí, že útoky, v nichž jsou odhodláni pokračovat, jsou reakcí na válku Izraele v Pásmu Gazy a na podporu některých zemí izraelské vládě. (ČTK)