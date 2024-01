Republikán Scott se zasnoubil, ukončil pochybnosti o vztahu s přítelkyní

Bývalý prezidentský kandidát a senátor za Jižní Karolínu Tim Scott vyvrátil dřívější pochybnosti a oznámil, že se zasnoubil. Osmapadesátiletý Scott dříve tvrdil, že přítelkyni má, ale nepředstavil ji veřejnosti. Překvapení nad zásnubami vyjádřil i Donald Trump.

Přítelkyni Mindy Noce, interiérovou designérku a matku tří dětí, požádal o ruku na pláži na ostrově Kiawah. „Jít na pláž, kleknout si a požádat Mindy o ruku pro mě bylo důležitější než cokoli jiného a chtěl jsem se mít jistotu, že tenhle vzácný den nebude narušen ničím politickým,“ řekl Scott. S Noce chodí podle svých slov přes rok a půl a potkali se v kostele na biblických setkáních.

Scott byl jediným z prezidentských uchazečů, kdo nebyl ženatý a během kampaně čelil četným otázkám ohledně svého statusu svobodného muže. Když pak tvrdil, že přítelkyni má, ale odmítl prozradit její totožnost nebo ji přivést na předvolební akce, média spekulovala, zda vůbec nějakou má, a překřtila ji na „paní Colombovou“.

Jeho svobodný status během kampaně vyniklo o to víc, že jeho soupeři, jako floridský guvernér Ron DeSantis a bývalá velvyslankyně v OSN Nikki Haley, se často odvolávali na své partnery. Bývalý prezident Donald Trump, současný favorit, je už potřetí ženatý.

V září pak Scott řekl v Iowě, že chodí s „krásnou křesťankou“, ale nesdělil, kdy se k němu připojí v kampani, a tak spekulace nevyvrátil až do listopadu, kdy ji představil na pódium jako Mindy.

Trump jeho nynější zasnoubení hned komentoval. „Tim Scott se zasnoubil. Kdo by si myslel, že tohle uvidíme? Co se děje?“ řekl pobaveně Trump.

Trump: Tim Scott is engaged to be married. We never thought this was going to happen. What’s going on? pic.twitter.com/FJxdmdkdkf

— Acyn (@Acyn) January 23, 2024