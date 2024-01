Trump nechal dveře do své vlády DeSantisovi otevřené, říká jeho syn

Ve vládě Donalda Trumpa, kterou by složil po případném vítězství v prezidentských volbách, je místo pro Rona DeSantise. Řekl to exprezidentův syn Don Trump Jr. poté, co floridský guvernér odstoupil z kampaně.

„Můj otec nechal tyto dveře otevřené,“ řekl Don Trump novinářům po zastávce kampaně jménem svého otce. „Jsou to primárky. Tyto věci jsou drsné. Ale včera byl můj otec docela velkorysý.“ (Politico)

