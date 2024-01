Piráti trvají na tom, že se mají podílet na nominaci eurokomisaře se STAN

Piráti trvají na tom, že příštího českého eurokomisaře mají nominovat spolu s hnutím STAN, nikoliv hnutí STAN samo. Lídr evropské kandidátky Pirátů Marcel Kolaja, který je i kandidátem strany na eurokomisaře, dnes novinářům řekl, že by mělo své výhody, kdyby uchazeči byli dva.

Piráti a STAN se neshodují na tom, jak zněla dohoda z povolebních vládních vyjednávání s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), kdo českého člena Evropské komise (EK) navrhne. Starostové chtějí nominaci předložit sami, podle Pirátů s ním má přijít společně předvolební koalice Pirátů a STAN. Premiér Petr Fiala (ODS) v prosinci serveru Deník.cz řekl, že eurokomisaře by mělo navrhnout pouze hnutí STAN.

Kolaja dnes řekl, že prioritou ČR by mělo být vybrat takového kandidáta, který umožní získat kvalitní silné ekonomické portfolio. „Dohoda na vládním půdorysu je taková, že budou nominovat Piráti a STAN, proto jsme přišli s nabídkou, že by to měla být jedna osoba od Pirátů, jedna od STAN,“ řekl. Řada států podle něj představí dva uchazeče, aby měla větší šance při vyjednávání.

Piráti trvají na tom, že podle vyjádření premiéra náleží nominace jejich koalici se STAN. „Spoléháme na slovo pana premiéra,“ řekl Kolaja. Také podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše při jednání po volbách jasně zaznělo, že nominace náleží celé koalici. „Premiér to potvrdil, takto byla ta dohoda,“ uvedl Bartoš. Prioritou Česka musí být kvalitní portfolio, doplnil. (ČTK)