Praha plánuje vypsat tendr za 86 miliard korun na vlaky metra bez řidiče

Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje vypsat soutěž na automatizaci provozu na lince metra C spolu s nákupem automatických vlaků pro budovanou linku D. Odhadovaná hodnota tendru je 86 miliard korun. Schválili to radní města, hlasovat ale ještě budou zastupitelé.

Zakázka bude zahrnovat nákup 52 automatických souprav na linku C, 16 souprav na linku D a nutné úpravy stanic v celkové hodnotě 35,9 miliardy korun. Zbytek hodnoty zakázky tvoří provozní náklady na zajištění údržby po dobu 35 let. Dodávka všech vlaků by se měla uskutečnit po roce 2029.

Soutěž město podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s ohledem na nutnost testování a homologace vlaků potřebuje vypsat co nejdříve a vítěze chce mít vybraného zhruba za dva roky. „Automatizace nám umožní zkrátit interval na 90 sekund, což povede k významnému nárůstu přepravní kapacity linky C,“ dodal náměstek. V případě nyní stavěné linky D se s automatickým provozem počítá od počátku. (ČTK)