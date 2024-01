Lipavský ocenil Borrellovu snahu řešit situaci na Blízkém východě

Ministr zahraničí Lipavský (Piráti) ocenil snahu šéfa unijní diplomacie Borrella dosáhnout řešení situace na Blízkém východě. Podle něj je potřeba co nejdříve začít mluvit o plánech dvoustátního řešení. Podle Lipavského je plán ambiciózní, hodnotit šance na úspěch se neodvážil.

„Je důležité, že máme návrh, o kterém můžeme diskutovat,“ podotkl Lipavský. Borrell ministrům rozeslal neoficiální dokument určený pro uzavřenou debatu, který podle Lipavského navrhuje určitá řešení, jak dosáhnout mírového plánu.

Server Politico informoval, že tento materiál obsahuje 12 bodů a vyzývá k vytvoření palestinského státu a začátku mírového procesu zahrnujícího Izrael, Palestince, arabské země, OSN a Spojené státy.

„Kdybych to měl velmi zestručnit, je to návrh, který směřuje k široké konferenci, kde by se debatovaly různé myšlenky a postupně by se do toho EU snažila vtahovat další hráče,“ vysvětlil český ministr.

„V tuto chvíli ale nevidím, že by byla u celé řady aktérů – a nebavíme se jen o izraelské vládě – vůle se nějakým způsobem posunout. Nevím tedy, nakolik má tento návrh šanci na úspěch,“ dodal Jan Lipavský. (ČTK)