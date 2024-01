Evropské volby podle Jourové rozhodnou, jestli se v EU bude víc tvořit, ne bořit

Evropské volby podle eurokomisařky Věry Jourové rozhodnou, jestli se v EU bude víc tvořit, ne bořit, nebo zda bude roztříštěnější, což by mohlo vyhovovat Kremlu. Řekla to na konferenci k letošnímu 20. výročí vstupu ČR do EU. Nedávné české předsednictví označila za milník ve vztazích ČR a EU.

„Bude-li EU po volbách roztříštěnější, bude to víc vyhovovat Kremlu,“ upozornila Jourová.

„Bude potřeba zesilovat hlas ze střední a východní Evropy v EU, máme historickou zkušenost, musíme apelovat na to, abychom pomohli Ukrajině ke spravedlivému míru,“ doplnila místopředsedkyně Evropské komise.

České předsednictví Radě EU podle ní posunulo české úředníky v evropských institucích. Nyní se mohou dál posouvat na seniorní pozice, což ČR podle ní nutně potřebuje.