Fiala zhodnotil členství v EU

Evropské volby podle eurokomisařky Věry Jourové rozhodnou, jestli se v EU bude víc tvořit, ne bořit, nebo zda bude roztříštěnější, což by mohlo vyhovovat Kremlu. Řekla to na konferenci k letošnímu 20. výročí vstupu ČR do EU. Nedávné české předsednictví označila za milník ve vztazích ČR a EU.