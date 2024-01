Německé železničářské odbory ohlásily stávku, dotkne se i vlaků s Českem

Německé železničářské odbory vyhlásily šestidenní stávku. Naruší také spoje s Českem. Strojvůdci budou stávkovat od středečního rána do pondělního večera. Jejich snahou je získat navýšení platů.

Německé dráhy odborům nabídly snížení doby pracovního týdne z 38 na 37 a růst platu až o třináct procent. Podle odborů byla nabídka falešná, proto ji zástupci odmítli.

„Třetí a údajně vylepšená nabídka DB (německé dráhy, pozn. red.) znovu ukázala, že dráhy nadále sledují dosavadní odmítavý a konfrontační kurz. Po snaze dosáhnout dohody není ani stopy,“ uvedly odbory v prohlášení.

Odbory požadují snížení počtu pracovních hodin z 38 na 35 týdně pro pracovníky ve směnném provozu se zachováním plné mzdy, zvýšení měsíční mzdy o 555 eur (zhruba 13 650 korun) a také jednorázovou kompenzaci 3000 eur (73 400 korun) kvůli inflaci.

Dráhy takové požadavky odmítají, protože by to podle nich zvýšilo náklady na personál o padesát procent. Nově navrhují až třináctiprocentní zvýšení mezd a jednorázový bonus 2850 eur (69 700 korun), který by se díky vládnímu protiinflačnímu opatření nedanil. Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 až 56 tisíc eur (až 1,36 milionu korun).

Zkrácená pracovní doba na 37 hodin týdně, kterou v pátek personální šéf DB Martin Seiler představil, by začala platit od 1. ledna 2026. Strojvedoucí by si v takovém případě mohli vybrat, zda by chtěli kratší pracovní dobu se zachováním mzdy, nebo delší se zvýšením mzdy o 2,7 procenta. (ČT24)