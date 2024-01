Svaz si na dotovanou akci najímal své známé. Zákon neporušil, rozhodl úřad

Český tenisový svaz na služby spojené s dotovaným Pohárem Billie Jean King v roce 2021 najímal a platil své známé, zjistil Radiožurnál z vyúčtování akce. Na pořádání akce dostal svaz státní dotaci 65 milionů. Podle kontrolorů NSA ale tenisový svaz při využití dotace neporušil zákon.

„V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno žádné kontrolní zjištění,“ napsal úředním jazykem bezpečnostní ředitel NSA Michal Strnad na dotaz Radiožurnálu, jak kontrola dopadla.

Z dalších otázek zaslaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím odpověděl jen na to, že kontrola byla ukončena loni v listopadu. Na další dotazy – co konkrétně kontroloři prověřovali a jestli se zajímali také o to, koho a proč svaz najímal na organizaci dotované akce – agentura odpovědět odmítla. (iRozhlas)