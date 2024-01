Sesuv půdy v Číně zavalil nejméně 47 lidí

Sesuv půdy v jihozápadní čínské provincii Jün-nan zavalil nejméně 47 lidí, uvádí čínská státní média. Podle videí lokálních médií na místě v teplotách pod nulou zasahují hasiči, kterých bylo do pátrací akce nasazených 200.

47 villagers were buried in a landslide that occurred in Zhenxiong County of Zhaotong City, southwest China's Yunnan Province on early Monday, local authorities said. A search and rescue operation is currently underway. pic.twitter.com/ugDPG8XiMA

— People's Daily, China (@PDChina) January 22, 2024