V Praze začne fungovat centrum pro oběti sexuálního násilí

Specializované centrum pro oběti sexualizovaného násilí v Česku dnes v Praze poprvé otevře dveře klientům. Středisko PORT v pražském Břevnově nabízí krizovou pomoc, poradenství, terapie i zajištění advokátů.

Na přelomu ledna a února by měla začít fungovat ordinace, možné tak bude i vyšetření a uchování vzorků pro případné důkazní řízení. K dispozici by pak mělo být také krizové ubytování. Vznik zařízení, které provozuje organizace proFem, podpořily norské fondy. Centrum by mohlo ročně poskytnout pomoc tisícovce lidí. V jeden okamžik se personál může věnovat třem klientkám či klientům.

Zkušenost se sexuálním obtěžováním a sexualizovaným násilím má v Česku 54 procent žen. Ukázal to aktuální průzkum mezi 5000 ženami, jehož podrobné výsledky se proFem chystá zveřejnit v únoru. Podle zmocněnkyně pro lidská práva se policii minulý rok ohlásilo přes 900 případů znásilnění, dosud zatím nejvíc. Podle výzkumů se v ČR oznámí jen asi pět procent těchto činů.

Centrum sídlí v Břevnovské ulici 6 v horním patře budovy pošty. Objednat se je možné na čísle 608 22 22 77 ve všední dny od 9:00 do 15:00 a také na adrese poradna@profem.cz. Přijít se dá i bez objednání od 9:00 do 18:00 v pondělí, úterý a čtvrtek a do 15:00 ve středu a v pátek. Po příchodu se klientce či klientovi bude věnovat krizová interventka. Zmapuje, jaká pomoc je potřeba. Poté bude následovat cílená podpora a zvolí se poradenství, terapie a advokátní zastoupení. Možné bude vyšetření a uchování případných důkazních vzorků po dobu jednoho roku. K dispozici je i výslechová místnost. V případě potřeby bude možné využít krizový pokoj s příslušenstvím, a to až sedm dnů. Služby jsou pro lidi nad 16 let. Personál tvoří jen ženy.

Prostory organizace pronajala od Prahy 6. Na roční provoz centra je potřeba 18 milionů korun. Celou sumu proFem zatím nemá. Služby tak spouští postupně. Rozpočet tvoří dotace, dary či grant z norských fondů. O dalších penězích se jedná.

Podle poslední zprávy evropské sítě proti násilí WAWE nejsou v Česku služby pro oběti sexuálního násilí dostupné. Chybí centra pomoci i krizová linka. Zmiňuje to také tři roky schválená národní strategie rovnosti žen a mužů s opatřeními na deset let. Tento dokument počítá se zřízením specializovaných služeb ve čtyřech velkých městech i s krizovou linkou a osvětou. (ČTK)