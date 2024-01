Podpůrných setkání po střelbě na fakultě se zúčastnilo přes 1000 lidí

Skupinových setkání na podporu lidí postižených prosincovou střelbou na filozofické fakultě se zúčastnilo přes 1000 lidí, řekl psycholog a expert na psychologii mimořádných událostí Štěpán Vymětal. Na pomoci se podílí i tým dobrovolníků.

Více než stovka lidí pokračovala s individuálními sezeními pro zmírňování stresu a práci s akutním traumatem, upřesnil Vymětal během dnešního částečného otevření hlavní budovy fakulty.

Skupinová sezení organizuje Český institut pro psychotraumatologii a EMDR (Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí). „Na každé z těch skupin může být třeba 100 lidí a doposud těmi skupinami prošlo mnoho stovek lidí, myslím si, že to přesáhlo tisícovku,“ řekl. Setkání jsou otevřena všem, kterých se tragická střelba z konce loňského roku jakkoliv dotkla.

Pokud účast na setkání nevede k redukci stresu, mohou lidé podle Vymětala pokračovat na sezení, na kterých již psycholog s dotyčným pracuje individuálně. Zásadní podle něj bylo zajištění pomoci co nejrychleji.

„Vycházíme z předpokladu, že když poskytneme krizovou intervenci a podporu rychle, tak potom lidé nebudou mít potřebu dlouhodobé podpory,“ řekl. Doplnil, že tři čtvrtiny lidí, kteří přežijí velké neštěstí, se zotaví samo s podporou svých blízkých.

Na pomoci postiženým se kromě univerzity a fakulty podílely složky integrovaného záchranného systému či neziskové organizace jako Český červený kříž nebo Bílý kruh bezpečí. Na fakultě vznikl intervenční tým složený ze 70 studentů s výcvikem krizové intervence. „Mobilizace z naší strany proběhla naprosto okamžitě,“ řekla dnes jeho členka Karolína Faberová.

Dodala, že její tým se snaží být studentům co nejvíc k dispozici. „Je to jako přijít si popovídat za kamarádem. I díky výcvikům, které máme, tak i víme, kdy odkázat na další pomoc, ale zároveň se to snažíme nepsychologizovat a podporovat odolnost těch lidí,“ vysvětlila. Cílem podle ní je, aby iniciativa fungovala dlouhodobě na celé škole, a případně chtějí také vypracovat metodiku pro ostatní univerzity. (ČTK)