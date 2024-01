Politico: Primárky republikánů zastiňuje boj o Trumpovu volbu viceprezidenta

V primárkách americké Republikánské strany se v těchto dnech spíše než o nominaci na prezidenta bojuje o pozici na kandidátce po boku hlavního favorita Donalda Trumpa, napsal web Politico, který poukazuje na to, že exprezidentových mítinků se před úterním hlasováním ve státě New Hampshire zúčastnilo několik potenciálních uchazečů o funkci viceprezidenta.

„Zapomeňte na úterní primárky,“ píše Politico. „Jediná skutečná kampaň, která momentálně v New Hampshire probíhá, je vypjatý paralelní souboj o to, kdo by měl být dvojkou Donalda Trumpa,“ pokračuje analýza.

Do konce nominačního procesu republikánů zbývá ještě šest měsíců, mnozí Trumpovi stoupenci už ale mají jeho vítězství za hotovou věc. Několikanásobně obžalovaný exprezident si v pondělí připsal drtivé úvodní vítězství ve volebních shromážděních v Iowě a podle průzkumů zvítězí i při druhé zastávce volby, se značným náskokem před bývalou guvernérkou Jižní Karolíny Nikki Haley. (ČTK)