DeSantis končí prezidentskou kampaň, nevidí cestu k vítězství

Floridský guvernér Ron DeSantis končí prezidentskou kampaň. Ve videu na sociální síti X řekl, že v republikánských primárkách nevidí cestu k vítězství. Vyjádřil podporu kampani Donalda Trumpa.

DeSantis měl patřit mezi Trumpovy hlavní vyzývatele, kampaň mu ale nevyšla. V úvodních primárkách v Iowě s Trumpem prohrál o 30 procentních bodů. (ČTK, New York Times)

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

