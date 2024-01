Lodní doprava v tureckém Bosporském průlivu by pro plavidla směřující na sever měla být obnovena dnes od 18:00 SEČ. Sdělila to námořní agentura Tribeca. Provoz lodí v Bosporském průlivu byl zastaven kvůli problémům s kotvou jedné z lodí.

Bosporský průliv je významnou námořní trasou a jedinou cestou, kterou se plavidla ze zemí jako Rusko a Ukrajina mohou dostat z Černého moře do Středozemního moře.

Podle zprávy se tankeru Peria plujícímu pod liberijskou vlajkou při plavbě úžinou samovolně uvolnila kotva v okolí třetího mostu, který se jmenuje Most sultána Selima I. Hrozného. Mohlo za to špatné počasí. Na pomoc mu byly vyslány remorkéry. Loď by měla být za doprovodu remorkérů přepravena do kotviště ve čtvrti Küçükçekmece.

Bosporský průliv je dlouhý 31 kilometrů. V jižní části průlivu se na obou jeho stranách rozkládá město Istanbul. Průliv patří k nejvytíženějším, ale i nejnebezpečnějším vodním námořním cestám na světě. (ČTK)