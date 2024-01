Hejtmani stojí o debatu o změně přerozdělování daní mezi regiony ve Sněmovně

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) i jeho kolega z Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) stojí o to, aby se ve Sněmovně diskutovalo o návrhu na změnu rozpočtového určení daní. Návrhy na změnu pravidel přerozdělování daní mezi regiony vládě předložilo šest krajů, Sněmovna by se jimi měla začít zabývat ve čtvrtek.

Hejtmani předpokládají, že poslanci nebudou o postoupení návrhů do druhého čtení hlasovat podle stranického zařazení. Řekli to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) považuje za realistickou dohodu do letošních podzimních krajských voleb tak, aby nová pravidla začala fungovat od roku 2026. Řekl, že je třeba zahrnout do debaty i hlavní město, pro které platí zvláštní pravidla. Plánuje také schůzku s hejtmany, kteří změnu vidí jako problematickou, mezi nimi je i Schiller.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) začátkem loňského prosince řekl, že nepředpokládá, že by tyto návrhy ve Sněmovně uspěly. Podle něj chybí dohoda s vládou. Kabinet chce na této dohodě pracovat tak, aby nový způsob rozdělení daní mohl začít fungovat od roku 2025 nebo 2026, řekl tehdy. Kraje se dohodly na nových pravidlech, protože ale jejich současné příjmy z daní jsou nevyrovnané, některé by na změně tratily. Chtějí proto celkovou sumu posílit tak, aby si některé regiony polepšily, žádné ale na změnu nedoplácely. Cestou k dohodě s vládou by podle Kuby mohlo být rozložení zvýšených nákladů do několika let.

Schůze k rozpočtovému určení daní má začít nejpozději ve čtvrtek v 19.00. Kraje usilují o to, aby se podíl regionů na sdílených daních zvýšil z 9,78 procenta na 10,8135 procenta. Zároveň by se měla stanovit kritéria, podle nichž by se každý rok určoval podíl peněz pro jednotlivé kraje, podobně jako při rozdělování části daňového výnosu obcím. Návrh změny rozpočtového určení daní předložily Zlínský, Středočeský, Liberecký, Pardubický, Jihomoravský a Karlovarský kraj. O změnu tedy usiluje šest ze 14 regionů, které zastupují hejtmani z koaličních i opozičních stran. (ČTK)