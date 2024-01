Výprava do ruských kuchyní nabízí i huspeninu z lepidla s hořčicí. A recept na Stalinovo kysané mléko k tomu

Co se vařilo v Černobylu těsně po havárii a co chutnalo Leninovi, Stalinovi a Brežněvovi? A co se vařilo na „poslední večeři Sovětského svazu“? Nová reportážní kniha polského reportéra Witolda Szabłowského je fascinující výpravou do kuchyní ruských a sovětských vládců i prostého lidu.