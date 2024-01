Český prezident je v Evropské unii vnímán velice pozitivně, soudí analytik

Prezident Petr Pavel se během krátké doby stal respektovaným politikem na mezinárodní úrovni a v Evropské unii je vnímán velice pozitivně. V rozhovoru s ČTK to řekl šéf bruselské pobočky českého institutu Europeum Žiga Faktor. Pavel podle něj má jasné prozápadní a proevropské smýšlení.

„Celkově bych hodnotil jeho první rok ve funkci velice pozitivně,“ řekl Faktor a dodal, že český prezident má rovněž „zřejmé diplomatické schopnosti, které zdatně využívá, a zároveň zakládá své výstupy na faktech a datech“. Klíčovou roli hrály během prvního roku ve funkci i jeho zahraniční cesty, nejen do unijních sídel v Bruselu a Štrasburku, ale i do klíčových hlavních měst, jak jsou Berlín, Paříž, Řím či Varšava.

Prezident Pavel loni v dubnu během třídenní návštěvy Bruselu jednal s představiteli Severoatlantické aliance včetně jejího generálního tajemníka Jense Stoltenberga a setkal se rovněž s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a šéfkou Evropského parlamentu Robertou Metsolou. S nimi řešil zejména další podporu válkou zmítané Ukrajiny. Následně na začátku května přijal v Praze šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen.

Na začátku října pak prezident zavítal do Belgie podruhé. Tentokrát ale vystoupil s projevem na univerzitě College of Europe v Bruggách, setkal se s tamní rektorkou, bývalou šéfkou unijní diplomacie Federikou Mogherini, a s českými studenty a absolventy uznávané akademické instituce. O den později se přesunul do Štrasburku, kde přednesl projev před europoslanci, ve kterém ostře odsoudil ruskou agresi proti Ukrajině, vyzdvihl evropskou pomoc Kyjevu a apeloval na politiky, aby komunikovali s občany a nedávali prostor dezinformacím.

Podpora Ukrajiny a možná pozvánka do Bílého domu

Právě v podpoře Ukrajiny je český prezident velmi aktivní. „Jeho nezpochybnitelná odbornost v oblastech bezpečnosti a obrany jsou v těchto otázkách zajisté předností a bodem zájmu dalších lídrů. To se poté může projevit především v zákulisních vyjednáváních například v rámci summitů NATO,“ myslí si Faktor.

„Pavel je velkým zastáncem silných transatlantických vztahů a spolupráce v rámci Aliance bude dlouhodobě jednou z agend, kde bude moci využívat svůj vliv a znalost vnitřního fungování NATO. Zároveň je jedním z lídrů střední a východní Evropy, kteří jsou nejvíce seznámeni s obrannými potřebami Ukrajiny, a v důsledku tak může hrát jednu z klíčových rolí pro zajištění dlouhodobé podpory Ukrajiny ze strany NATO, i v návaznosti na její žádost o členství v alianci,“ dodává.

Právě i díky tomu by se podle něj mohl český prezident již v tomto roce dočkat pozvánky do Bílého domu. Jeho předchůdce ve funkci Miloš Zeman přitom i přes snahu svého diplomatického týmu za deset let v úřadě pozvánku k návštěvě amerického prezidenta nedostal.

Jestřáb ve vztahu k Rusku a Číně

Loni v listopadu se nový český prezident dostal na seznam 28 nejvlivnějších osobností, které budou podle bruselského webu Politico spoluurčovat charakter Evropy v letošním roce. Redakce serveru ho označila za výrazného „jestřába“ ve vztahu k Rusku a Číně, který jednoznačně podporuje Ukrajinu a volá po rozšíření NATO.

Politico v krátkém profilu Petra Pavla zdůraznilo, že využívá své zkušenosti z působení ve funkci šéfa vojenského výboru NATO a usiluje o efektivnější podporu pro Kyjev. Nechce také v žádném případě, aby Čína získala roli prostředníka mezi Ruskem a Ukrajinou, případný mír musí podle něj vycházet z ukrajinských požadavků.

Podle Faktora je zařazení Petra Pavla na tento žebříček „reflexí jeho politických kvalit, ale i otevřenosti vůči médiím, sympatického vystupování, znalosti jazyků či jasného hodnotového ukotvení“. „Podobné seznamy bych nebral příliš vážně, jelikož se nezakládají na hlubší analýze či metodologii, ale je to samozřejmě známka toho, že je v Bruselu jméno Petra Pavla populární a velice uznávané. Kdo ví, třeba tato popularita nakonec Pavla v budoucnosti vynese i do čela NATO,“ uzavřel šéf bruselské pobočky institutu Europeum. (ČTK)