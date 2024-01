Ruský soud poslal za mříže sedm vojáků. Odmítli bojovat na Ukrajině

Vojenský soud na ruském poloostrově Kamčatka odsoudil sedm vojáků k trestům od dvou let až po dva a půl roku ve vězeňském táboře za to, že odmítli bojovat proti Ukrajině. Oznámil to dnes ruský server Mediazona s odvoláním na sdělení soudu.

Soud vynášel rozsudky postupně, od konce prosince až do poloviny ledna. Všech sedm vojáků uznal vinnými z nesplnění rozkazu v době válečného konfliktu.

V loňském roce ruské soudy řešily 421 případů nesplnění rozkazu, což je v současnosti z hlediska trestu ten nejmírnější způsob, jak se vyhnout odeslání na frontu, dodal server Mediazona (ČTK)