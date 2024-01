V Praze se sešly stovky lidí na demonstraci k podpoře Palestiny

Několik set lidí se odpoledne sešlo na pražském náměstí Míru na demonstraci na podporu Palestiny. Protestující požadovali ukončení izraelských odvetných útoků a umožnění humanitární pomoci v Pásmu Gazy, propuštění palestinských zajatců a politická jednání o spravedlivém řešení situace.

Kritizovali také proizraelský postoj české vlády a prezidenta Petra Pavla. Po 15:00 se protestující vydali na pochod na Václavské náměstí, náměstí Republiky a Staroměstské náměstí.

Protestující se na náměstí sešli ve 14:00, dorazili s desítkami palestinských vlajek a transparenty s hesly jako „Free Palestine“, „Zastavte izraelskou okupaci“ nebo „Česko se podílí na genocidě“. Při proslovech skandovali hesla, mimo jiné i „From the River to the Sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Kvůli tomu magistrát dříve jednu z propalestinských akcí zakázal. Organizátoři se poté obrátili na soud, který podle jejich dnešního prohlášení rozhodl v jejich prospěch. Podle Městského soudu v Praze může mít heslo více významů, uvedl v prosinci server Česká justice, který o zrušení zákazu demonstrace informoval.

Na akci dnes promluvila řada řečníků, mimo jiné ji prostřednictvím dopisu podpořila i bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Řečníci upozorňovali na utrpení civilistů v Pásmu Gazy, které v reakci na teroristické útoky hnutí Hamás ze 7. října loňského roku čelí útoku ze strany Izraele. Postup Izraele je podle nich genocida a je součástí dlouhodobé represivní politiky izraelských vlád vůči Palestině. (ČTK)