SPD a Trikolora mají velkou šanci uspět ve všech letošních volbách, řekl Okamura

Hnutí SDP a strana Trikolora mají společně velkou šanci uspět ve všech třech letošních volbách, řekl na dnešním volebním sněmu neparlamentní Trikolory předseda SPD Tomio Okamura. Obě uskupení mají podle něj stejný cíl zlepšit život v Česku a stejný názor na to, co zemi škodí a co jí prospěje.

Okamura ve svém projevu delegátům poděkoval za vstřícnost a toleranci, se kterou vzali vážně fakt, že pokud chtějí něco změnit, musí se spojovat.

SPD a Trikolora vytvořily společnou kandidátku pro eurovolby. Povede ji někdejší europoslanec Petr Mach (SPD), který v minulosti stál v čele Svobodných. Za ním jsou na listině nynější europoslanec Ivan David (SPD) a někdejší poslankyně ODS, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

Místopředseda SPD Radim Fiala na sněmu ocenil spolupráci obou stran v minulých komunálních volbách. Na volební rok jsou podle něj strany dobře připraveny a mají velmi dobrou společnou kandidátku. Potřebujeme zvednout ze židlí lidi, kteří si myslí to samé co my, aby šli volit, uvedl. „Bude to složité, ale společně to v evropských volbách dokážeme,“ řekl Fiala. Úspěch očekává i ve spolupráci obou stran v krajských volbách. „Jsem přesvědčen, že budeme nejúspěšnější v historii, že budeme součástí vládních koalic. Náš výsledek bude takový, že nás nebude možné obejít,“ doplnil s tím, že je třeba si tento úspěch odpracovat.

Mezi hosty vystoupili také lídři společné kandidátky SPD a Trikolora do evropských voleb Mach a David nebo poslanec za německou pravicově populistickou stranu Alternativa pro Německo (AfD) Petr Bystroň. Promluvil také odvolaný děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík.

Na sněmu dnes budou delegáti Trikolory volit vedení na další dva roky, post předsedkyně obhajuje Majerová. (ČTK)