Palestinský stát by podle Bidena mohl vzniknout i za Netanjahua

Palestinský stát by podle amerického prezidenta Joea Bidena mohl vzniknout, i když je izraelským premiérem Benjamin Netanjahu. Biden, který to nemá za nemožné, to v pátek řekl novinářům. Netanjahu se ale veřejně staví proti vzniku samostatného palestinského státu.

Novináři se amerického prezidenta v pátek večer zeptali, jestli je dvoustátní řešení, a tedy vznik palestinského státu, nemožné, když je Netanjahu ještě v úřadu. „Ne, to není,“ odpověděl jim Biden.

„Myslím, že se nám podaří něco vymyslet,“ řekl na další dotaz prezident USA, který naznačil, že by řešením mohl být vznik palestinského státu, jenž by neměl vlastní armádu. „Je řada zemí, které jsou členy OSN a nemají vlastní armádu,“ podotkl.

Netanjahu, v jehož vládě jsou i krajně pravicoví politici, naposledy vznik palestinského státu odmítl na čtvrteční tiskové konferenci. Stejně tak podle zdrojů zpravodajské televize NBC News reagoval minulý týden na americký návrh, který počítá s normalizací vztahů Izraele se Saúdskou Arábií výměnou za postupné směřování ke vzniku palestinského státu.

Podle NBC News to svědčí o narůstajících neshodách mezi Netanjahuem a Bidenovou administrativou, která se tak už spíše připravuje na období po odchodu nynějšího izraelského premiéra. Oba politici spolu v pátek telefonicky hovořili zhruba po měsíci, zatímco na začátku války Izraele proti palestinskému radikálnímu hnutí Hamás byli v kontaktu i několikrát týdně. (ČTK)