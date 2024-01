Aukce zámku v Kunraticích má vítěze

Aukce zámku a přilehlého parku v pražských Kunraticích má vítěze, který nabídl vyvolávací cenu 106 260 000 korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který dražbu vyhlásil, nyní výsledek aukce vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu.

Uvedla to na dotaz ČTK mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. Majetkový úřad nabídl zámek do elektronické aukce poté, co o něj neprojevila zájem žádná státní instituce. (České noviny)