V Jaderné elektrárně Dukovany začala plánovaná odstávka třetího bloku kvůli pravidelné údržbě a kontrole zařízení a výměně části paliva za čerstvé. Operátoři začali snižovat výkon reaktoru v poledne.

První turbosoustrojí odpojili v 16.53, dodávky elektřiny do sítě byly přerušeny po odpojení druhého turbosoustrojí v 18.51. ČTK to řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Je to první letošní odstávka dukovanského bloku. Elektřinu začne znovu dodávat v dubnu. Zbývající tři bloky Dukovan jsou v provozu. (České noviny)