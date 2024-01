Obnovení původní mimořádné valorizace by letos podle Jurečky stálo až 30 miliard

V případě, že by Ústavní soud příští týden zrušil loňské vládní snížení mimořádné valorizace, stálo by to 25 až 30 miliard korun, řekl na dotaz Deníku N ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Pokud by tady bylo nutné se vrátit znovu k tomu, že bychom museli upravit valorizaci podle původních pravidel, což nepředpokládám, tak bychom se bavili o dopadech mezi 25 až 30 miliardami korun. Záleželo by i na datu účinnosti,“ řekl Jurečka s tím, že by to některé důchody sice navýšilo, ale ty nízké by naopak mohly kvůli takovému zákroku klesnout.

V dlouhodobém měřítku důsledky s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) odhadli na 400 miliard korun, které by stát musel ušetřit nebo vybrat jinde.

Ústavní soud by měl v tomto případě vydat rozhodnutí ve středu příští týden.

„Jsem připravený na všechny varianty a Ústavní soud má mnoho možností, co může udělat. Počkám na středu a jaké to bude mít konkrétní dopady a podle toho jsme schopni reagovat,“ dodal ministr. (ČTK)