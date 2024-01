Ministerstvo vnitra prověřuje pražskou vyhlášku o regulaci hazardu

Ministerstvo vnitra prověřuje vyhlášku o regulaci hazardu, kvůli které Prahu pokutoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V případě, že ji shledá v rozporu se zákonem, může ministerstvo účinnost části vyhlášky pozastavit.

Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva Hana Malá. Vedení Prahy aktuálně kvůli rozhodnutí ÚOHS, proti kterému zároveň magistrát podal správní žalobu, diskutuje o úpravě regulace.

Nynější vyhláška platí v metropoli od roku 2021, zavedla plošný zákaz herních automatů a v případě takzvané živé hry, tedy her s lidským personálem, umožnila městským částem si vybrat, zda ji na svém území povolí, či ne. Právě to se nelíbilo ÚOHS, podle kterého by měla být regulace v celé Praze stejná. Úřad město pokutoval i za předchozí vyhlášku, která povolovala hazard na konkrétních adresách. Uřad dal Praze dvě pokuty v součtu asi pěti milionů korun.

Právě kvůli rozhodnutí ÚOHS a také na základě podnětů od individuálních stěžovatelů zahájilo podle Malé ministerstvo vnitra prošetřování aktuální vyhlášky. To se týká pouze živé hry, nikoliv plošného zákazu automatů. „Ministerstvo vnitra předpokládá, že dozorové šetření ukončí do konce měsíce února,“ uvedla mluvčí.

Pokud by resort rozhodl v neprospěch města, vyzval by magistrát k nápravě ve lhůtě 60 dnů. V případě, že by město nápravu nezjednalo, ministerstvo by platnost části vyhlášky týkající se živé hry pozastavilo. „Následně by byla obecně závazná vyhláška předložena k Ústavnímu soudu, kterému jedinému přísluší obecně závazné vyhlášky obcí a měst rušit s konečnou platností,“ dodala Malá.

Vedení magistrátu nyní na úrovni koalice jedná o tom, jakým způsobem vyhlášku upravit tak, aby byla v souladu s připomínkami antimonopolního úřadu. V úvahu připadá například povolit kasina jen v hotelech vyšších kategorií. Zastupitelka Hana Kordová Marvanová (bezpp., zvolena za Spolu), které měla v minulém volebním období na starosti přípravu nynější vyhlášky, pak s ohledem na názor ÚOHS navrhla zavedení úplného zákazu veškerého hazardu v Praze. (ČTK)