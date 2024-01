Vondráček (ANO) navrhl vrácení novely o volbě poštou autorům k přepracování

Sněmovna bude v závěru prvního čtení sporné koaliční novely o korespondenční volbě hlasovat i o návrhu zpravodaje Radka Vondráčka (ANO) na vrácení předlohy předkladatelům k přepracování.

Návrh, který je obecně chápán jako měkčí forma zamítnutí, Vondráček podal při dnešním obsáhlém vystoupení před poslanci. Čisté zamítnutí novely navrhl už ve čtvrtek předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Dolní komora oba návrhy vzhledem k většině vládního tábora s největší pravděpodobností příští týden zamítne a pošle předlohu k dalšímu posouzení do výborů.

Poslance TOP 09 Michala Kučeru v několikahodinovém projevu opozičního poslance ANO Radka Vondráčka zaujala myšlenka bývalého šéfa dolní komory, že kdyby lidé v zahraničí chodili více volit, tak by ovlivnili volby. Kučera reagoval, že právo volit lidem zaručuje Ústava. „A naší povinností je občanům tu volbu co nejvíce zjednodušit a usnadnit,“ řekl v reakci na Vondráčkova slova místopředseda klubu TOP 09.

Projev poslance ANO vyvolal 12 faktických poznámek. Mezi nimi byl vedle Kučery i ministr zahraničí Pirát Jan Lipavský. Ten reagoval na myšlenku ANO, že by bylo lepší během voleb otevřít v zahraničí více malých volebních místností, kam by to lidé měli blíže. „Pro každou z místností ve světě bychom museli mít souhlas daného státu. Je to nápad zcela nevhodný, neekonomický a vlastně nedává smysl,“ řekl poslancům Lipavský.