Video dne: Manželé Stodolovi míří do kin

Režisér Petr Hátle natočil snímek Manželé Stodolovi. Jde o temný milostný příběh inspirovaný životy skutečného manželského páru sériových vrahů Jaroslava a Dany Stodolových, kteří společně vraždili osamělé seniory.

V hlavních rolích se představí Jan Hájek a Lucie Žáčková. V českých kinech bude mít film premiéru 29. února a nyní zveřejňuje upoutávku.

Jaroslav a Dana jsou mladý pár, který žije v poklidné vesnici, kde se všichni obyvatelé dobře znají. S vidinou snadno získaných peněz se rozhodnou okrást osamělého starého souseda, kterého při tom Jaroslav zabije.

K jejich překvapení policie přijme násilnou smrt důchodce skoro automaticky jako nešťastnou náhodu a dál se o případ nezajímá. To Stodolovy přivede k myšlence, že senioři jsou snadnými obětmi nejen pro drobné krádeže, ale i vraždy.

„Stodolovi nejsou ve filmu jen vraždící monstra, to by bylo příliš jednoduché. Naznačovalo by to, že jsou totálně odlišní od nás, jiný ‚živočišný druh‘. Ale jsou to pořád lidé. Objevili a otevřeli v sobě manipulaci, násilí, vraždu – a systém je nezastavil. Podobně jako v průběhu válečného konfliktu, kdy selžou všechny instituce a najednou je ‚všechno dovoleno‘, se z běžných občanů stávají sadisté a vrazi“ přibližuje své hlavní postavy režisér Petr Hátle.