Netanjahu řekl Bidenovi, že je proti vzniku Palestinského státu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl americkému prezidentovi Joeu Bidenovi, že odmítá kroky podporující vznik palestinského státu. Podle něj by území na západ od Jordánu měl mít Izrael po válce v Gaze pod bezpečnostní kontrolou. USA reagovaly, že jejich snahou je dvojstátní řešení.

„Po skončení konfliktu v Gaze nebude žádná reokupace Gazy,“ řekl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.

Netanjahuovo vyjádření je tak nejkritičtější k zahraniční politice USA poté, co Spojené státy Izrael významně podpořily v boji s Hamásem.

„Každé území, ze kterého se stáhneme, nám způsobí teror, strašlivý teror. Stalo se to v jižním Libanonu, stalo se to v pásmu Gazy a stalo se to i na Západním břehu Jordánu, když jsme to částečně udělali,“ řekl dále Netanjahu.

„Premiér musí být schopen říci našim přátelům ne,“ dodal.

USA naléhají na Izrael, aby svou ofenzivu v Gaze omezil, a usilují o ukončení fáze velkých bojů. Uvedly, že součástí „dne poté“ by mělo být vytvoření palestinského státu. (Guardian)