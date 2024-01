Sonda Peregrine shořela v atmosféře

Sonda Peregrine, které byla určená k přistání na Měsíci, shořela v atmosféře. Kvůli poškozením nebyla schopna přistání, proto provozovatel – soukromá firma Astrobotic – nařídila její zničení. Očekává se, že ze sondy nezbydou žádné pozůstatky.

Peregrine měla za úkol na Měsíc dostat pět zařízení americké státní společnosti NASA ke zkoumání tamního povrchu.

Pokud by přistání sondy bylo úspěšné, šlo by o první americkou misi svého typu za posledních padesát let. Byla by také první soukromou sondou na Měsíci. (BBC)