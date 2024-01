Závěr roku se hemží bilancemi kultury: co bylo nejlepší, co propadák, co na poslední chvíli koupit pod stromeček. I divadlu se dostává téměř nebývalé pozornosti. Je ale mnoho scén i tvůrčích jmen, které renomovaní kritici nezmiňují, a přitom přinášejí do českého rybníčku něco originálního.