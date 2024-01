Vyhazovy a odchody ve slovenské kultuře. Ministryně kultury Šimkovičová chce nová pravidla pro muzea a galerie

Slovenská kultura pod vedením kontroverzní ministryně Martiny Šimkovičové vstupuje do velmi nejistého roku. Je to snaha postupně ovládnout kulturní síť, upozorňuje slovenská umělecká scéna na návrhy novel zákonů, při kterých se spojili poslanci SNS, Hlasu a Směru.

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová. Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N