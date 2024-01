Kanadský vědec vyvíjí v Brně přístroj pro léčbu spánkové apnoe

V Mezinárodním centru klinického výzkumu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vzniká přístroj na léčbu spánkové apnoe, tedy syndromu zástavy dechu ve spánku.

Je velký asi jako krabička od sirek a kombinuje v sobě výhody současných možností léčby. V tiskové zprávě to dnes uvedl autor přístroje, kanadský vědec Adam Williamson.

Univerzita uvádí, že obstrukční spánková apnoe celosvětově postihuje až jednu miliardu lidí ve věku mezi 30 a 69 lety. Část o své diagnóze vůbec neví a mnozí její důsledky podceňují. Porucha často postihuje lidi s vysokým krevním tlakem, obézní či diabetiky a způsobuje zvýšenou únavu i další zhoršování kardiovaskulárních obtíží.

Léčba cílí k uvolnění horních cest dýchacích v oblasti hltanu. „Nejrozšířenější jsou celoobličejové masky, které zabraňují uzavření dýchacích cest tvorbou přetlaku. Pro spoustu pacientů však nejsou komfortní. Nejnovějším řešením jsou stimulátory podjazykového nervu uvolňující dýchací cesty skrze vyklenutí jazyka. Je to sice efektivní, ale ne příliš rozšířené, jelikož si to žádá zákrok, kdy je pacientovi voperována elektroda do tváře a baterie do hrudníku. A také je to drahé,“ uvedl Williamson. Až 80 procent pacientů s apnoe podle něj svůj problém neřeší, protože jim ani jedna z možností nevyhovuje. Snadné a komfortní zařízení jejich přístup podle něj změní.

Kanadský vědec vyvíjí řešení, které v sobě spojuje výhody obou zmíněných přístupů, a to efektivitu elektronické nervové stimulace a finanční nenáročnost masek. Oproti nim má být zařízení nazvané FitSleep, které si pacient na noc přiloží zvnějšku na spodní čelist, pohodlnější. „V současnosti neexistuje jiné zařízení či technologie, které by bylo schopné stimulovat podjazykový nerv neinvazivně. V tomto jsme první,“ řekl Williamson, který ve svém výzkumu uplatňuje znalosti ze své původní profese elektroinženýra. „Podjazykový nerv se nachází pod vrstvou svaloviny, což jeho zacílení pomocí standardní neinvazivní stimulace ztěžuje. Díky oboustranné temporální interferenci však můžeme omezit vliv na sousední tkáně a zacílit jen na podjazykový nerv,“ dodal. (ČTK)