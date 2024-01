E-poukazy se nejvíc používají pro hygienické potřeby nebo pomůcky k měření cukru

Na elektronické poukazy lékaři podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nejčastěji předepisují hygienické potřeby nebo pomůcky k měření cukru v krvi, tedy opakovaně vydávané zdravotnické prostředky.

Využívání systému napojeného na e-recept je pro ně dobrovolné, od května 2022 jich však předepsali více než milion. SÚKL o tom dnes informoval ČTK v tiskové zprávě. Nově bude možné i vyzvednutí léku určenou osobou.

Podle pověřeného ředitele SÚKL Jakuba Velíka je e-poukaz vhodný zejména pro pacienty, kterým lékaři předepisují opakovaně stejné pomůcky, nemusí tak kvůli každému dalšímu poukazu do ordinace. „Případně mají například omezenou pohyblivost a jejich stále opakující se návštěvy lékařů jim způsobují komplikace,“ popsal.

Stejně jako elektronický recept může i poukaz pacient v lékárně či prodejně zdravotnických prostředků předložit v mobilu jako SMS zprávu, speciální kód z e-mailu nebo předložit občanský průkaz. Díky jeho načtení pak lékárník pacientovi předepsané léky či prostředky ve svém počítačovém systému uvidí. Dál však platí i možnost přinést recept či poukaz vytištěný na papíře.

Systém elektronických receptů lékaři povinně používají od roku 2018, součástí je i soupis všech léků předepsaných pacientovi, takzvaný lékový záznam. Lékaři či lékárníci tak mohou u pacientů zkontrolovat, zda nemají předepsané stejné léky vícekrát nebo léky, které spolu vzájemně nevhodně působí.

Loni bylo podle statistik SÚKL prostřednictvím systému předepsáno téměř 48 milionů e-receptů. V době spuštění e-poukazů odhadovali, že těch by mohlo být zhruba šest milionů ročně. Na jaře 2024 by měla začít fungovat i možnost udělit souhlas s vyzvednutím léků či zdravotnických prostředků jakékoliv zvolené osobě, umožní to takzvaný registr mandátů. Vybranou osobu bude možné podle informací na webu SÚKL pověřit prostřednictvím webové či mobilní aplikace nebo poslat vyplněný papírový formulář s ověřeným podpisem na SÚKL. (ČTK)