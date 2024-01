Prověřování případu hanlivých letáků na adresu Peckové zatím nepřineslo výsledek

Prověřování kauzy hanlivých letáků na adresu středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) z loňského října zatím nepřineslo výsledek. Policisté dosud nezjistili, zda šlo o protiprávní jednání, nebo nikoliv, řekl dnes ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Hejtmanka na dotaz ČTK uvedla, že zatím nebyla vyslýchána. Plakáty vylepené v říjnu na krajském úřadě Peckovou spojovaly s korupční kauzou Dozimetr. Hejtmanka je označila za lživé a vyzvala hnutí ANO, ať zaplatí náklady na odstranění plakátů. Hnutí to odmítlo.

Letáky se na krajském úřadu v Praze objevily 30. října, kdy zasedalo zastupitelstvo. Mladík, který podle záznamů z kamer plakáty rozvěšoval, se do budovy dostal spolu s Danielem Köpplem, marketingovým specialistou hnutí a poradcem prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka. Případem se zabývají policisté, prověřování však stále není u konce.

„Úřad ani já osobně jsme dosud na základě podaných trestných oznámení neobdrželi od PČR žádné vyjádření. Policii jsme předali veškeré důkazy, tedy letáky a kamerové záznamy. Trestní oznámení z mé strany bylo podáno za pomluvu a pro lživé obvinění, přičemž jsem v této věci dosud nebyla ani vyslýchána,“ uvedla Pecková.

Daněk uvedl, že v případu dosud nebyla stanovena právní kvalifikace. „Je to ve fázi šetření, zjišťování, jestli se jedná o protiprávní jednání, nebo ne,“ dodal.

ANO podle Peckové výzvu k uhrazení nákladů na odstranění letáků nevyslyšelo, a to přesto, že podle ní za plakáty stojí lidé, kteří jsou s hnutím úzce spojení. „Osobně považuji tento typ politického souboje za zcela zvrácený a absolutně neetický. Stále věřím, že se hnutí ANO postaví k chování svých lidí čelem a uhradí alespoň náklady spojené s vyčištěním ploch, které byly výlepem plakátů poškozeny,“ dodala Pecková.

Krajští zastupitelé za ANO účast na vylepování plakátů odmítají, k placení nákladů podle nich není důvod. Tento postoj se podle bývalé hejtmanky za ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové nezměnil. „Žádné vyčíslení nemáme, vůbec jsme se tím nezabývali,“ řekla dnes Pokorná Jermanová ČTK. Podle ní se zástupci hnutí zabývají jinými, důležitějšími úkoly.

Na plakátech byla hejtmančina fotografie a nápisy „Hejtmanka Petra Pecková zatáhla Středočeský kraj do kauzy Dozimetr. Vám to nevadí?“ a „STAN financoval předvolební kampaň z korupce“. Pecková to odsoudila. Prohlásila, že s obviněnými v kauze nemá nic společného ani nebyla předvolána k výslechu jako svědkyně. Ze všech obviněných v rozsáhlém korupčním případu zná pouze někdejšího náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka, s nímž byla na několika veřejných akcích za účasti dalších lidí.

Korupční kauza Dozimetr se týká zakázek v pražském dopravním podniku. Policie v ní navrhla obžalovat 11 lidí. Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina v čele s podnikatelem Michalem Redlem obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Případ vedl k rezignaci několik vysoce postavených politiků. Vedle pražského dopravního podniku se případ dotýká také zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. (ČTK)