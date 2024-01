Ani duha, ani Trump. Floridští republikáni omezují vlajky na státních budovách

Republikánští poslanci na Floridě předložili zákon, který omezuje vyvěšování vlajek na školách a státních budovách. Zákaz se bude týkat vlajek, které „reprezentují politický názor“. Opatření míří na aktivistické vlajky či vlajku hrdosti.

Americká vlajka na státní budově ano, vlajka hrdosti už ne. Floridští republikáni připravují zákon, který aktivistické vlajky na státních budovách zakáže. Foto: Flickr

„Vládní subjekt nesmí vztyčit nebo vyvěsit vlajku, která vyjadřuje politický názor, mimo jiné včetně politicky stranického názoru, názoru na rasu, sexuální orientaci a pohlaví nebo politické ideologie,“ stojí v návrhu zákona.

Republikáni mají na Floridě takzvanou supermajoritu, tedy takovou většinu, při níž nepotřebují hlasy demokratů pro schvalování zákonů. Očekává se proto, že zákon projde.

„Nechci, aby na této budově vlála vlajka Hamásu,“ řekl republikánský poslanec Randy Fine, který návrh předložil, s odkazem na budovu státní sněmovny Floridy. „Nechci, aby na této budově vlála vlajka Black Lives Matter, a nechci, aby na této budově vlála vlajka Trump for president. Není to správné. Není to správně na této budově, není to správně v našich školách, nejsou vhodné v našich vládních budovách.“

Demokraté ale namítají, že takový zákaz bude diskriminační a bude šířit netoleranci.

„Problémem tohoto návrhu zákona je kromě ústavních otázek také to, že podporuje stejný druh netolerance, který plodí násilí, jež činí naše komunity nebezpečnými,“ řekla demokratická poslankyně Dotie Joseph. „A dělá to tak, že místo podpory tolerance se zaměřujeme na nesnášenlivost kvůli kulturním válkám.“ (Tampa Bay, Axios)

Více o tématu v podcastu Proč ve Spojených státech mizí duha

nebo článku Americký deník: Proč zdejší děti raději nenosí do školy oblečení s duhou.