V Olomouci zavraždil osmatřicetiletou ženu nezletilý hoch, k činu se přiznal

V Olomouci našli v úterý policisté v bytě zavražděnou osmatřicetiletou ženu. Podezřelého pachatele dopadli v noci na středu, jde o nezletilého chlapce mladšího 15 let. Hoch se k činu přiznal.

S ohledem na jeho věk nechtějí policisté k případu sdělovat bližší informace včetně motivu a způsobu vraždy. Vzhledem k věku podezřelého bude případ s největší pravděpodobností odložen. Hoch totiž není trestně odpovědný, řekl dnes ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. V Olomouckém kraji jde o první letošní vraždu.

Po ženě začali policisté pátrat v úterý vpodvečer poté, co se na ně obrátil čtyřicetiletý muž, který postrádal svou bývalou přítelkyni a měl o ni vážné obavy. Policejní hlídka po vstupu do jejího bytu našla ženu bez známek života a na místo povolala kriminalisty. Ti na základě stop na místě činu pachatele po několika hodinách dopadli. Kdyby mu bylo více než 18 let, hrozilo by mu za vraždu 12 až 20 let vězení. Jako mladistvému mezi 15 až 18 lety by mu hrozila sazba poloviční. (ČTK)