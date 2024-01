Pražské letiště přepravilo 13,8 milionu cestujících, stále zaostává za rokem 2019

Pražské letiště v loňském roce odbavilo celkem 13,8 milionu cestujících, kteří mohli letět do jedné ze 167 destinací. Nejčastěji cestující mířili na některé z londýnských letišť, na druhém místě byla Paříž a na třetí pozici Milán.

Provoz pražského letiště stále zaostává za rekordním rokem 2019, kdy odbavilo 17,8 milionu cestujících, tehdy se také cestující mohli dostat do více destinací než nyní. V letošním roce by mělo letiště přepravit 15,5 milionu cestujících, nabídnout má letiště minimálně osm nových destinací, například Florencii, Poznaň nebo Izmir. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě.