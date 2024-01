Ministerstvo souhlasí se stavbou spalovny komunálního odpadu u Opatovic

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k záměru stavby spalovny komunálního odpadu u Opatovic na Labem s kapacitou 150 000 tun ročně.

Uvedlo, že v řízení nebyl zjištěn natolik významný faktor, který by byl důvodem k vydání nesouhlasného stanoviska. Pro fáze přípravy, stavby a provozu ministerstvo stanovilo investorovi, jímž je elektrárna Opatovice, řadu podmínek. Vyplývá to z dokumentu v Informačním systému EIA. Proti spalovně za několik miliard korun se v minulosti postavili obyvatelé okolních obcí i ekologové.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO), které plánuje opatovická elektrárna, by zpracovávalo 150 000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Pode ministerstva bude muset zařízení respektovat požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT), bude nutné provést měření hluku pro ověření zjištění současné hlukové zátěže nebo aktualizovat rozptylovou studii. Elektrárna musí zajistit výstavbu všech doprovodných zařízení k technologiím pro snižování emisí síry, oxidů dusíku, dioxinů, rtuti a těžkých kovů, spalovna nesmí překračovat hlukové limity, její plánované parametry ověří zkušební provoz. (ČTK)