Šéf poslanců TOP 09 Jakob se omluvil Rakušanům za Babišova slova o magorech

Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob se večer ve Sněmovně omluvil za slova šéfa hnutí ANO Andreje Babiše na adresu Rakušanů. Babiš je v debatě o korespondenční volbě označil za „magory“ kvůli straně Zelených ve vládě. Babiše kritizoval také šéf zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).

Jakob u řečnického pultu vyjádřil lítost nad tím, že se z diskuse stala, jak řekl, mezinárodní ostuda. „Já se omlouvám našim sousedům do Rakouska, rozhodně to není názor Poslanecké sněmovny, že by byli naši sousedi tímto sprostým slovem nazývání, máme je v úctě, rádi k nim jezdíme a jsme rádi, když jezdí k nám,“ řekl.

„Žádám poslance Babiše, aby s podobnými nehoráznými výroky přestal. Už několikrát jsem musel našim spojencům vysvětlovat, co je zač, a nebaví mě to,“ napsal na síti X předseda zahraničního výboru Ženíšek. „Jdu psát zahraničnímu výboru Rakouska, že magor tu je úplně někdo jiný. Jinak nám kvůli těmto výrokům nakonec vyhlásí válku i takové neutrální Rakousko,“ napsal také na téže síti.

Babiš výrok pronesl během svého více než tříhodinového projevu, v němž se věnoval mnoha tématům. Použil ho v okamžiku, kdy mluvil o výstavbě dálnice D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic a na rakouskou hranici. Obvinil rakouskou stranu, že se na stavbu dálnice na svém území vykašlala. „Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě, ti magoři,“ řekl. „Můj výrok samozřejmě nebyl směřovaný k občanům Rakouska, mluvil jsem o straně Zelených. Aktivistech, kteří záměrně blokují dostavbu dálnic. Z kontextu to bylo jasné,“ napsal později na síti X.

Jeho výrok zaznamenalo několik rakouských zpravodajských webů. Převzaly zprávu rakouské tiskové agentury APA, která přinesla citace z kontroverzního Babišova vyjádření v Poslanecké sněmovně. (ČTK)