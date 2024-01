Novinářka Carroll u soudu označila Trumpa za lháře, ten nesouhlasně vrtěl hlavou

Americká novinářka E. Jean Carroll označila exprezidenta USA Donalda Trumpa za lháře, který jí zničil kariéru a nikdy nepřestal se svými útoky. Řekla to u soudu v New Yorku. Soudce musel Trumpa opakovaně nabádat, aby se uklidnil a nemluvil nahlas. Pohrozil také, že ho nechá vyvést.

Loni v květnu porota v odděleném občanskoprávním sporu dospěla k závěru, že Trump novinářku před lety sexuálně zneužil a následně ji pomluvil, když její nařčení označil za podvod. Za to jí bylo loni přisouzeno odškodné pět milionů dolarů (114 milionů korun). V právě probíhajícím procesu žádá Carroll rovněž o odškodné, tentokrát ve výší 10 milionů dolarů (228 milionů korun), píše agentura AP.

Trumpova právnička Alina Habba se na úvod dnešního jednání opět pokusila odložit přelíčení, aby Trump mohl na pohřeb své tchyně. Stejně jako ve středu to ale soudce Lewis Kaplan odmítl.

„Jsem tady, protože mě Donald Trump napadl, a když jsem o tom napsala, řekl, že se to nikdy nestalo. Lhal. A zničil mou pověst,“ řekla Carroll a dodala, že po začátku sporu s Trumpem poptávka po její práci výrazně klesla. „Je mi 80 let, takže jsem si 50 let budovala pověst novinářky v časopisech a magazínech, a to jak články, tak poradenskou rubrikou. Můj sloupek byl velmi populární. Lidé mé články oceňovali, protože jsem se držela pravdy a používala fakta,“ řekla Carroll a opakovaně obvinila exprezidenta ze lhaní.

Trump dnes přijel k soudu s početným doprovodem, při svědectví Carrollové se mračil, odmítavě vrtěl hlavou a živě diskutoval se svou právničkou. Podle médií se ve středu ocitl Trump s Carroll v jedné místnosti poprvé po zhruba 20 letech, ale nepromluvili spolu.

Během dalších svědectví a s pokračujícím přelíčením byly Trumpovy komentáře stále hlasitější a agresivnější, popsala CNN. Soudce Kaplan řekl Trumpovi, aby si při rozhovoru se svými právníky během výpovědi E. Jean Carroll „dával zvláštní pozor, aby ho porota neslyšela“.

Kaplanův tón byl varovný, ale ne příliš přísný a soudce uznal, že Trump má právo radit se se svou obhájkyní, píše CNN. Obhajoba novinářky Carroll si předtím stěžovala, že během její výpovědi Trump poměrně nahlas říkal, že „to není pravda“. Kaplan nakonec bývalému prezidentovi sdělil, že pokud bude i nadále rušit, bude mu odebráno právo být přítomen soudnímu jednání.

Pane Trumpe, doufám, že nebudu muset uvažovat o vašem vyloučení z procesu. Chápu, že asi toužíte po tom, abych to udělal,“ řekl soudce. „To bych rád,“ odvětil Trump. Soudce mu řekl, že exprezident se nejspíš nedokáže ovládat a Trump opět rychle reagoval odpovědí, že soudce „nejspíš také ne“. (ČTK)