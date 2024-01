Na D5 na Tachovsku havaroval třetí kamion, dálnice je ve směru na Plzeň uzavřená

Na dálnici D5 havaroval dnes už třetí kamion. Dálnice je na 126. kilometru ve směru na Plzeň uzavřená. Řidiči mají sjíždět na 128. kilometru na Bor a vyjedou na 119. kilometru u Benešovic.

První kamion s návěsem se dnes převrátil u čerpací stanice Shell na 123. kilometru na Tachovsku, druhý boural na 127. kilometru.

Policie upozornila na to, že v celém regionu bude do pozdního večera sněžit nebo pršet. „Může to vést ke tvorbě ledovek. Řidiči by měli být opatrní a přizpůsobit rychlost jízdy povaze a stavu vozovky a svým schopnostem,“ řekla mluvčí policie Pavla Burešová. (ČTK)