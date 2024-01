Silničáři v Praze varují před ledovkou, problémy mohou být i v MHD

Silničáři v Praze varují před ledovkou, do terénu vyslali veškerou techniku. Se zpožděním by měli počítat cestující v městské hromadné dopravě, především autobusy mohou klouzat. Vyplývá to z vyjádření silničářů a Pražské integrované dopravy (PID) na síti X.

Podle webu Dopravniinfo.cz byla situace na silnicích v hlavním městě v podvečer celkem klidná. Stalo se několik nehod, většina byla bez zranění. Úraz hlavy a pohmožděniny utrpěl zhruba 25letý muž, kterého srazila u zastávky Vozovna Motol tramvaj. Nehoda ale zřejmě nesouvisela s počasím. Muž byl při vědomí a záchranáři ho převezli do nemocnice, napsala pražská záchranná služba na síti X.

Pražská technická správa komunikací napsala, že výstraha před ledovkou se naplnila. „Aktuálně se za využití veškeré techniky snažíme pokrýt co největší perimetr metropole, ale není možné ošetřit v jednom okamžiku celou Prahu,“ napsali odpoledne silničáři a doporučili lidem omezit pohyb venku na nezbytně nutnou dobu. Požádali řidiče, aby jezdili opatrně.

PID zase lidem, kteří využívají hromadnou dopravu, doporučila, aby aktuální stav spojů sledovali v aplikaci Lítačka. „Na silnicích i železnici to může hodně klouzat a je možné, že některé spoje budou mít zpoždění,“ informovala PID.

Podle informací pražského dopravního podniku byla odpoledne krátce odkloněna linka 245 z radotínského nádraží na Lahovskou. Ve Strážovské ulici totiž uvázl autobus na zledovatělé silnici.

Meteorologové varovali, že na většině území Česka s výjimkou jihovýchodu země se může od dnešního odpoledne tvořit ledovka, na severu Čech bude sněžit. Podle předpovědi se bude oteplovat, v noci na čtvrtek budou teploty mezi jedním a pěti stupni, ve čtvrtek během dne mohou vystoupat až k devíti stupňům. V příhraničních oblastech východních Čech, Pardubického hraje a severní Moravy by během večera a noci mohlo spadnout lokálně i kolem deseti milimetrů srážek v podobně mrznoucího deště, napsal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Déšť na podchlazené zemi bude namrzat, očekávají se proto výrazné komplikace v dopravě a energetice.