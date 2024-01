Na Domažlicku se srazil nákladní vůz s cisternou, hlavní tah do Německa uzavřen

Na Domažlicku se střetl nákladní vůz s cisternou. Hlavní tah I/26 z Plzně do Domažlice a do Německa je mezi Meclovem a Březím uzavřen. Jednu osobu vyprošťují hasiči.

Nehoda se stala kolem 17.00, silnice má být uzavřena až do 23.00. Dopravu řídí policisté.

Policie upozornila na to, že v celém regionu bude do pozdního večera sněžit nebo pršet. „Může to vést ke tvorbě ledovek. Řidiči by měli být opatrní a přizpůsobit rychlost jízdy povaze a stavu vozovky a svým schopnostem,“ řekla mluvčí policie Pavla Burešová. Zásah hasičů potvrdil mluvčí Petr Poncar.

Podle předpovědních webů je nyní na Domažlicku kolem minus tří stupňů Celsia. Kolem půlnoci by měly teploty vystoupat asi na pět stupňů a mělo by pršet. (ČTK)