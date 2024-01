Havlíček chce referendum o korespondenční volbě

Stínový premiér opozičního ANO Karel Havlíček vyzval koalici, aby ohledně korespondenční volby vyhlásila referendum. „Pokud nechcete, abychom to zrušili, udělejme na to referendum,“ varoval koalici.

Havlíček však neřekl, zda by v referendu mohli snáze hlasovat právě ti, kterých se má týkat. Tedy voliči v zahraničí, kteří nyní musí cestovat třeba v USA i hodiny letadlem, aby mohli volit.

Nicméně Havlíček na rozdíl od svých kolegů z ANO nabídl vládě konkrétní řešení. Česko má prý v zahraničí otevírat malé volební místnosti blíže voličům, aby podle něj nemuseli překonávat stovky, ale jen desítky kilometrů. Kolik by jich bylo třeba, neřekl, ale myslí si, že by to bylo levnější.

„Spočítejte, kolik nás bude stát na šaškárna s poštou, obálka 1, obálka 2, zaslání, handrkování, odložení rozhodnutí výsledku voleb. A spočtěme si, kolik by nás stál pronájem malinkého prostoru někde v zahraničí. Myslím, že vám to vyjde výrazně pod tím,“ prohlásil a dodal: „Pokud ani toto nebudete akceptovat, je to jednoznačné a jde vám o jednu jedinou věc – rok 2025 po nás potopa.“