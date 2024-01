Fiala vyzval Schillerovou k omluvě za přirovnání k ruské mluvčí

Premiér Petr Fiala (ODS) odsoudil slova předsedkyně poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové, která předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) přirovnala k mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharové.

Fiala napsal, že Schillerová by svůj urážlivý příspěvek měla rychle smazat a Pekarové Adamové se omluvit. Schillerová ČTK napsala, že příspěvkem nastavila zrcadlo, když záměrně použila slovník pětikoalice, která za proruského označuje každého, s kým nesouhlasí.

Do politických debat na sociálních sítích se zpravidla nezapojuji. Tady udělám výjimku. Kdo nemá argumenty, uráží. Urážky ale jen ukazují slabost toho, kdo je používá. Od opozice jsme už na ledacos zvyklí. Ale nezvykejme si. Alena Schillerová by měla svůj nevhodný, osobně… pic.twitter.com/FANOJ7tycd — Petr Fiala (@P_Fiala) January 16, 2024

Pekarová Adamová se předtím na sociální síti X vrátila k nedávnému výroku Schillerové z podcastu Crunch, ve kterém se bývalá ministryně financí vymezovala proti prohlášením o přípravách na válku. „Nejsme ve válce, chceme žít v míru. Naše závazky plnit samozřejmě musíme a chceme, jenom to musí odpovídat tempu, které si můžeme dovolit,“ řekla Schillerová.

Pekarová Adamová sdělila, že by čekala, že se Schillerová od svého výroku distancuje, ale místo toho v podobném duchu pokračuje. „Prý strašíme jadernou válkou. Ne, to nestrašíme my. To straší Rusko. A proto musí být poraženo,“ dodala předsedkyně TOP 09.

Schillerová na její prohlášení reagovala přirovnáním Pekarové Adamové k ruské mluvčí: „Já jsem popravdě ani nedoufala, že Marija Zacharovová české politiky sebere odvahu mi svoje nehoráznosti zopakovat ve Sněmovně do očí. Místo toho jako správná gaučová válečnice zase utekla nálepkovat na sítě. Mimochodem, s tím (místopředsedou ruské bezpečnostní rady Dmitrijem, pozn. red.) Medveděvem máte společného víc, než si myslíte,“ napsala Schillerová.

Vzájemné výzvy k omluvě

Exministryně financí by se za svá slova měla podle Fialy omluvit. „Nejen kvůli politické kultuře v naší zemi, ale i kvůli sobě. Její slova neříkají nic o Markétě Pekarové Adamové, ale říkají hodně o Aleně Schillerové,“ napsal.

Podle Schillerové naopak koaliční politici za proruského označují každého, s kým nesouhlasí. „Minulý týden mě paní Pekarová označila za hlásnou troubu Kremlu, o kolegovi Karlu Havlíčkovi koaliční politici mluví jako o agentu Rosatomu. Před volbami oblepili celou republiku plakáty Andreje Babiše s Putinem,“ řekla ČTK.

„Ani v jednom případě jsem nezaznamenala, že by pan premiér vyzýval k omluvě. Pokud mu ale jimi nastavený slovník už nevyhovuje, očekávám, že se nejprve za ty urážky a útoky omluví,“ dodala.

Místopředseda Sněmovny Havlíček (ANO) Fialu vyzval, aby přestal poučovat o politické kultuře.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) posléze na sociální síti X napsal, že slovník Schillerové je za hranou. Poslankyni doporučil, aby se jela podívat na vlastní oči na Ukrajinu, aby viděla, čeho je Rusko schopno. „Třeba si příště svoje hloupá přirovnání a výroky o nepotřebě investovat do armády rozmyslí,“ doplnil. Jeho mluvčí Daniel Drake tamtéž dodal, že přirovnání Schillerové považuje za „hnus“.